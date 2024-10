La scomparsa degli avvoltoi in India ha causato la morte di oltre mezzo milione di persone: lo studio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La scomparsa degli avvoltoi in India ha causato un aumento delle malattie, con mezzo milione di morti umane in più e danni economici enormi, mostrando l'importanza della biodiversità. Fanpage.it - La scomparsa degli avvoltoi in India ha causato la morte di oltre mezzo milione di persone: lo studio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lainhaun aumento delle malattie, condi morti umane in più e danni economici enormi, mostrando l'importanza della biodiversità.

