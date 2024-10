"La salute al primo posto". Angelina Mango cancella il tour in Italia e in Europa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con un messaggio a sorpresa pubblicato sulla sua pagina Instagram la cantante vincitrice di Sanremo ha annunciato la cancellazione della sua tournée autunnale per recuperare la voce Ilgiornale.it - "La salute al primo posto". Angelina Mango cancella il tour in Italia e in Europa Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con un messaggio a sorpresa pubblicato sulla sua pagina Instagram la cantante vincitrice di Sanremo ha annunciato lazione della suanée autunnale per recuperare la voce

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Angelina Mango cancella il tour italiano e quello europeo, fan in ansia: «Devo fermarmi e prendermi cura di me. La salute al primo posto» - Angelina Mango ha cancellato i suoi tour autunnali che avrebbero dovuto portarla a esibirsi in varie città italiane ma anche europee. «Devo fermarmi perché voglio prendermi ... (leggo.it)

"La salute al primo posto". Angelina Mango cancella il tour in Italia e in Europa - La figlia di Mango ha deciso, in accordo con i medici e il suo staff, di mettere in pausa gli impegni delle prossime settimane e curarsi per tornare in forma: "Devo fermarmi perché voglio prendermi ... (ilgiornale.it)

Cannabis light, il Tar conferma: "Non è droga". Sospeso il decreto, ok ai prodotti per uso orale - I giudici sospendono il decreto con il quale il ministro della Salute ha inserito i prodotti contenenti Cbd nell'elenco delle sostanze stupefacenti. Il primo stop a settembre, ora la conferma ... (today.it)