La Juve Thiago-Giuntoli è stata talmente disastrosa che nemmeno Tuttosport può far finta di niente (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Juve è stata talmente disastrosa che nemmeno Tuttosport può far finta di niente Tuttosport in prima pagina sceglie il titolo: “Motta, questa è brutta”. È Thiago Motta per tutti il principale responsabile, viene sempre dimenticato Giuntoli l’architetto del ridimensionamento: colui il quale sta portando la Juventus nel corpaccione della modestia (peraltro tra l’entusiasmo degli Juventini tifosi incompetenti come pochi). Scrive Tuttosport col direttore Vaciago: Non è tempo di processi, ma Thiago Motta ha delle responsabilità nella dolorosa sbandata, perché lo Stoccarda ha dominato e vinto con pieno merito, mentre la Juventus non ha creato abbastanza e, quando ci ha provato lo ha fatto con lentezza e timidezza. La Juventus, di cui proprio Perin aveva esaltato lo spirito agonistico alla vigilia della partita, non può e non deve essere questa. Ilnapolista.it - La Juve Thiago-Giuntoli è stata talmente disastrosa che nemmeno Tuttosport può far finta di niente Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lachepuò fardiin prima pagina sceglie il titolo: “Motta, questa è brutta”. ÈMotta per tutti il principale responsabile, viene sempre dimenticatol’architetto del ridimensionamento: colui il quale sta portando lantus nel corpaccione della modestia (peraltro tra l’entusiasmo deglintini tifosi incompetenti come pochi). Scrivecol direttore Vaciago: Non è tempo di processi, maMotta ha delle responsabilità nella dolorosa sbandata, perché lo Stoccarda ha dominato e vinto con pieno merito, mentre lantus non ha creato abbastanza e, quando ci ha provato lo ha fatto con lentezza e timidezza. Lantus, di cui proprio Perin aveva esaltato lo spirito agonistico alla vigilia della partita, non può e non deve essere questa.

