La bozza della finanziaria del governo Meloni preoccupa il Comune di Verona: «Rischio blocco assunzioni e tagli per quasi 5 milioni di euro» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In attesa che il governo Meloni vari la finanziaria 2025, aleggia non poca preoccupazione a Palazzo Barbieri. Secondo quanto trapela dal Comune di Verona, infatti, si starebbero profilando «ulteriori tagli alla spesa corrente degli enti locali con inevitabili conseguenze sui servizi erogati ai Veronasera.it - La bozza della finanziaria del governo Meloni preoccupa il Comune di Verona: «Rischio blocco assunzioni e tagli per quasi 5 milioni di euro» Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In attesa che ilvari la2025, aleggia non pocazione a Palazzo Barbieri. Secondo quanto trapela daldi, infatti, si starebbero profilando «ulteriorialla spesa corrente degli enti locali con inevitabili conseguenze sui servizi erogati ai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finanziaria. Cgil - Ricci : “Questo Governo sta ipotecando il futuro del Paese” - Il segretario della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, annuncia che il sindacato continuerà la mobilitazione in difesa di lavoratori, lavoratrici e pensionati Napoli. “Dopo le manifestazioni dei metalmeccanici e dei settori pubblici dello ... (Impresaitaliana.net)

Finanziaria - il gruppo del Pd : "Il governo vuole azzerare la sanità nelle regioni del Sud" - "Il disegno del governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni si è rivelato in maniera definitiva con la manovra economica del governo che è l'ultimo inganno, subito rivelatosi tale, con il quale la premier ha tentato di prendere per i ... (Reggiotoday.it)

Governo promosso. Una Finanziaria per tanti. Va nel segno della crescita - Vespa Palermo chiama Roma. Giulia Bongiorno chiede di assolvere con formula piena Matteo Salvini dall’accusa di aver sequestrato i 147 migranti di Open Arms (sei anni di reclusione) e Roma il tribunale speciale per l’immigrazione non conferma il ... (Quotidiano.net)