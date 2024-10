Investita da un'auto sul Put alla curva dello stadio, traffico in tilt (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita la donna di circa 50 anni è stata travolta da un'auto nella prima mattinata di oggi, 23 ottobre, alle 7.30 circa, sul Put, lungo via Nino Bixio, all'altezza della curva dello stadio Tenni. La malcapitata, rimasta a terra, è stata Trevisotoday.it - Investita da un'auto sul Put alla curva dello stadio, traffico in tilt Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita la donna di circa 50 anni è stata travolta da un'nella prima mattinata di oggi, 23 ottobre, alle 7.30 circa, sul Put, lungo via Nino Bixio, all'altezza dellaTenni. La malcapitata, rimasta a terra, è stata

