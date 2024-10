Incidente a Monte Pellegrino: auto precipitata in una scarpata, intervengono i soccorsi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella notte scorsa si è verificato un Incidente stradale su Monte Pellegrino, a Palermo, che ha coinvolto una coppia a bordo di un’auto. L’episodio ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del fuoco e del personale sanitario, che hanno operato in condizioni complesse per il recupero dei coinvolti. I dettagli di questo evento di cronaca rivelano una situazione critica, ma fortunatamente senza esiti fatali. Il momento dell’Incidente Alle 1.20 del mattino, lo scenario a Monte Pellegrino è stato interrotto da un forte rumore, che ha allarmato i residenti della zona. Un’auto, con a bordo una coppia, è precipitata in una scarpata all’altezza del primo tornante di via Bietro Bonanno. Il tratto stradale, noto per le sue curve pericolose e la presenza di dirupi, rendeva necessario un intervento rapido ed efficace. Gaeta.it - Incidente a Monte Pellegrino: auto precipitata in una scarpata, intervengono i soccorsi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella notte scorsa si è verificato unstradale su, a Palermo, che ha coinvolto una coppia a bordo di un’. L’episodio ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del fuoco e del personale sanitario, che hanno operato in condizioni complesse per il recupero dei coinvolti. I dettagli di questo evento di cronaca rivelano una situazione critica, ma fortunatamente senza esiti fatali. Il momento dell’Alle 1.20 del mattino, lo scenario aè stato interrotto da un forte rumore, che ha allarmato i residenti della zona. Un’, con a bordo una coppia, èin unaall’altezza del primo tornante di via Bietro Bonanno. Il tratto stradale, noto per le sue curve pericolose e la presenza di dirupi, rendeva necessario un intervento rapido ed efficace.

