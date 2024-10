Il Papa riduce lo stipendio ai cardinali (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Papa chiede ai cardinali di stringere la cinghia per contenere il deficit del bilancio vaticano. Per questo "ha disposto che venga sospesa l'erogazione della 'Gratifica per la Segreteria' e della 'Indennità di Ufficio' finora riconosciute tra gli emolumenti mensili" spettanti ai cardinali di Curia. Lo indica il Prefetto dell'Economia Maximino Caballero Ledo in una lettera inviata ai cardinali interessati. Il Prefetto annuncia nella stessa lettera anche "altre misure" che "richiederanno il contributo da parte di tutti". Quotidiano.net - Il Papa riduce lo stipendio ai cardinali Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilchiede aidi stringere la cinghia per contenere il deficit del bilancio vaticano. Per questo "ha disposto che venga sospesa l'erogazione della 'Gratifica per la Segreteria' e della 'Indennità di Ufficio' finora riconosciute tra gli emolumenti mensili" spettanti aidi Curia. Lo indica il Prefetto dell'Economia Maximino Caballero Ledo in una lettera inviata aiinteressati. Il Prefetto annuncia nella stessa lettera anche "altre misure" che "richiederanno il contributo da parte di tutti".

