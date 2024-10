Lanazione.it - Il Comune aiuta le famiglie. Soldi per anziani e disabili

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildi Subbiano in aiuto dellein difficoltà. L’amministrazione ha pubblicato un bando pubblico per l’assegnazione di contributi per pagare l’affitto di casa, aumentando anche di 10 mila euro il fondo destinato aldalla Regione Toscana. Il termine per la presentazione delle domande è il 14 novembre. "Con l’introduzione dell’assegno di inclusione - dice il sindaco Ilaria Mattesini - quest’anno è stata destinata una somma irrisoria al nostro. Il nostro obiettivo è quello di rispondere concretamente alle difficoltà economiche in cui si trovano molte, per questo abbiamo cercato di integrare il fondo destinato al pagamento dei canoni di locazione. Con questo bando abbiamo voluto dare priorità agliover 65 che vivono soli, allecon persone contà e a quelle mono genitoriali con figli minori a carico".