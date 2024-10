Ilnapolista.it - Gattuso che pensa di bere acqua e invece è una bevanda al cocco VIDEO

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Hajduk Spalato, la nuova squadra di Rinoè invincibile. Dall’inizio della stagione in Supersport HNL, lega croata, la squadra non perde un incontro: sette vittorie e tre pareggi. L’ultimo ko risale addirittura al 15 agosto contro il Ruzomberok in Conference League. Dopo l’ennesima vittoria esterna, con cui l’Hajduk ha riconsolidato la propria leadership solitaria in classifica Rinoha potuto ribadire la propria idea e filosofia di calcio che sta dando i propri frutti malgrado un inizio tutt’altro che semplice. Un riscatto per il tecnico calabrese che a Napoli non ha vissuto momenti sereni. Dopo 10 giornate, “Ringhio” è tornato a fare la voce grossa, con tutto il seguito della stampa croata che pende dalle sue labbra, dopo le feroci critiche.