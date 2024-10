Gaeta.it - Furto nella sacrestia di Ruvo di Puglia: Don Ignazio racconta la triste realtà

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio disi è verificatochiesa dedicata a San Michele Arcangelo didi, suscitando grande dispiacere nel parroco DonGadaleta. L’incidente, avvenuto circa dieci giorni fa, ha portato alla sottrazione di quasi 900 euro, una somma destinata a supportare persone in difficoltà e le spese della comunità. Questo evento evidenzia non solo l’atto criminale, ma anche l’impatto profondo che ha sulle fragilità sociali ed economiche del territorio. Ilchiesa di San Michele L’episodio si è consumato poco dopo una funzione religiosa, durante quella che Dondescrive come un momento di confusione. Un uomo, descritto come distinto e vestito di scuro, è entratomentre conversava al telefono.