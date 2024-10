Forlì, il derby a Rimini vale già tanto. Scalata o passo indietro in classifica (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo essersi sbloccata lontano dalle mura amiche ad Avellino, la Pallacanestro 2.015 corre spedita verso la seconda trasferta consecutiva del suo inizio di stagione. Domenica i biancorossi saranno impegnati niente di meno che nel derby contro Rimini. Un incrocio atteso e particolarmente sentito, nonché a tutti gli effetti una sfida per le zone di alta classifica. Per gli uomini di Antimo Martino, soprattutto, si tratta del primo delicatissimo snodo del nuovo campionato. La classifica, del resto, parla chiaro. L’avversaria del prossimo turno è la capolista di serie A2, con 10 punti in saccoccia, a braccetto con Cantù e Rieti. Soltanto nell’ultimo fine settimana Rimini si è imbattuta nel primo passo falso della sua annata, arrendendosi a pochi decimi dalla sirena dinanzi a Cividale e al suo ‘bomber’ Redivo. Sport.quotidiano.net - Forlì, il derby a Rimini vale già tanto. Scalata o passo indietro in classifica Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo essersi sbloccata lontano dalle mura amiche ad Avellino, la Pallacanestro 2.015 corre spedita verso la seconda trasferta consecutiva del suo inizio di stagione. Domenica i biancorossi saranno impegnati niente di meno che nelcontro. Un incrocio atteso e particolarmente sentito, nonché a tutti gli effetti una sfida per le zone di alta. Per gli uomini di Antimo Martino, soprattutto, si tratta del primo delicatissimo snodo del nuovo campionato. La, del resto, parla chiaro. L’avversaria del prossimo turno è la capolista di serie A2, con 10 punti in saccoccia, a braccetto con Cantù e Rieti. Solnell’ultimo fine settimanasi è imbattuta nel primofalso della sua annata, arrendendosi a pochi decimi dalla sirena dinanzi a Cividale e al suo ‘bomber’ Redivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - derby amarissimo per la Sella Cento : Forlì stravince 75-59 - Seconda partita del campionato della Benedetto XIV Sella Cento e già arriva una trasferta molto delicata: contro l’Unieuro Forlì. Oltre alla rivalità storica di questo derby, l’Unieuro Arena è uno dei campi più complicati della A2. Iscriviti al ... (Ferraratoday.it)

Basket - derby amarissimo per la Sella Cento : Forlì stravince 75-59 - Seconda partita del campionato della Benedetto XIV Sella Cento e già arriva una trasferta molto delicata: contro l’Unieuro Forlì. Oltre alla rivalità storica di questo derby, l’Unieuro Arena è uno dei campi più complicati della A2. Iscriviti al ... (Today.it)

Forlì - ecco il derby di Miramari : "Ok i sentimenti ma si deve vincere" - Sòrbole, che domenica. È il giorno di Forlì-Corticella (‘Morgagni’, ore 15), non una partita qualsiasi per Alessandro Miramari che, scontata la squalifica, sarà regolarmente al proprio posto in panchina. Cuore in subbuglio per il tecnico del ... (Sport.quotidiano.net)