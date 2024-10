Fiumicino Tributi, caccia agli evasori fiscali 24 milioni di Tari non pagate (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fiumicino, 23 ottobre 2024 – Prosegue l’attività di recupero dell’evasione fiscale messa in atto dalla Fiumicino Tributi che, attraverso il lavoro degli uffici competenti, sta intensificando le azioni per una fiscalità equa, volta a garantire servizi di pubblica utilità destinati ai cittadini. A questo proposito la Fiumicino Tributi sta inviando, in questi giorni, circa 13mila avvisi di liquidazione, relativi ad annualità pregresse, per omesso versamento parziale o totale della Tari, il tributo destinato alla copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di igiene urbana, inclusa la raccolta differenziata porta a porta. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Prosegue l’attività di recupero dell’evasione fiscale messa in atto dallache, attraverso il lavoro degli uffici competenti, sta intensificando le azioni per unatà equa, volta a garantire servizi di pubblica utilità destinati ai cittadini. A questo proposito lasta inviando, in questi giorni, circa 13mila avvisi di liquidazione, relativi ad annualità pregresse, per omesso versamento parziale o totale della, il tributo destinato alla copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di igiene urbana, inclusa la raccolta differenziata porta a porta.

