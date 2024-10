Entro dicembre le imprese della provincia di Sondrio assumeranno più di seimila lavoratori (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono 1.210 le opportunità lavorative offerte dalle imprese della provincia nel mese di ottobre, 40 in più rispetto allo stesso mese del 2023 (+3,4%) e 6.640 nel trimestre ottobre-dicembre, 1.100 in più rispetto all’intero trimestre dell’anno precedente (+20,1%). A delineare questo scenario è il Sondriotoday.it - Entro dicembre le imprese della provincia di Sondrio assumeranno più di seimila lavoratori Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono 1.210 le opportunità lavorative offerte dallenel mese di ottobre, 40 in più rispetto allo stesso mese del 2023 (+3,4%) e 6.640 nel trimestre ottobre-, 1.100 in più rispetto all’intero trimestre dell’anno precedente (+20,1%). A delineare questo scenario è il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal governo un nuovo sussidio alle imprese, fino a 5mila euro per pagare la casa ai neoassunti - Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini lo aveva chiesto, il governo ha obbedito. Un nuovo sussidio alle imprese sotto forma di sgravi per i neoassunti che devo affittare casa. In questo modo l ... (ilfattoquotidiano.it)

Manovra, cigs fino a fine 2025 per imprese strategiche - Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati può essere a ... (ansa.it)

Imprese innovative. Torna Basilicata Open Lab - Al via la seconda edizione di Basilicata Open Lab: l’iniziativa realizzata da Eni e rivolta alle imprese per creare la community lucana dell’innovazione. (trmtv.it)