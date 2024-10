Bergamonews.it - Elezioni americane: che cosa cambia per l’Europa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 5 novembre si terranno lepresidenziali degli Stati Uniti, la più importante democrazia del pianeta. Con i suoi 350 milioni di abitanti, corrispondenti ad appena il 4% della popolazione mondiale, l’America esercita da circa un secolo un’influenza dominante sul resto del mondo, rappresentando nel bene o nel male un punto di riferimento culturale, politico e militare. Questesono molto attese poiché trovano collocazione in un momento storico particolare: uno snodo nel quale il ruolo, l’identità e l’egemonia degli Stati Uniti vengono messi in discussione da un fronte sempre più largo di potenze emergenti, per lo più autocratiche, che ambiscono a modificare il sistema di governance internazionale a guida statunitense formatosi nel secolo scorso.