Gamberorosso.it - Elena Orizio di Trattoria contemporanea è una delle migliori pastry chef d'Italia

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Credo che non ci siano regole fisse quando si parla di dessert» cosìdispiega il suo approccio alla pasticceria da ristorante. Una visione che le ha assicurato il premio come unad'. Giovanissima, come tutta la brigata diha 28 anni, e rappresenta più del solo comparto dolce del locale: la brigata si legge molto più come un collettivo che come un gruppo organizzato in modo gerarchico, motivo per cui il lavoro di ognuno è condiviso e partecipato anche dagli altri.