Ilfattoquotidiano.it - “È l’ultima cura che c’è su questa terra, aiutatemi”: Maxime Fleury alla disperata ricerca di fondi per la salvare la moglie malata

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con ladi leucemia dal 2022 al rientro dal loro viaggio di nozze, l’ex giocatore del Nizzaha un’ultima occasione da poter sfruttare per poterlela vita. L’attuale calciatore del FC Mondercange in Lussemburgo, non può sostenere le spese di oltre 250mila euro per poterre la malattia, visto che il trattamento salva-vita è disponibile solo negli Stati Uniti. E così,ha aperto una campagnain cui ne ha già raccolti 130mila: “Non vi mento, èche c’è su”. Ancien joueur de l’équipe réserve,se bat pour sa femme Julia qui lutte contre la leucémie. Chaque don, quel que soit son montant, les rapproche de l’objectif et offre à Julia une chance de guérison ????#TousUnisPourJulia — OGC Nice (@ogcnice) October 21, 2024 L’appello dile sta provando tutte.