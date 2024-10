Donne palpeggiate al parco, nessun disturbo di personalità: condannato il molestatore seriale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) MAIOLATI SPONTINI - Tre Donne erano finite nel mirino, due proprio nel giorno dell’8 marzo, appena sette mesi fa, la festa che celebra la giornata dedicata al gentil sesso. Lui, un 26enne di origine tunisina, era stato arrestato per violenza sessuale, a Moie. Aveva molestato le vittime vicino ad Anconatoday.it - Donne palpeggiate al parco, nessun disturbo di personalità: condannato il molestatore seriale Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) MAIOLATI SPONTINI - Treerano finite nel mirino, due proprio nel giorno dell’8 marzo, appena sette mesi fa, la festa che celebra la giornata dedicata al gentil sesso. Lui, un 26enne di origine tunisina, era stato arrestato per violenza sessuale, a Moie. Aveva molestato le vittime vicino ad

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il femminismo è morto il 7 ottobre - La strumentalizzazione degli stupri, secondo Azadeh Moaveni, si risolve nell’assoluzione totale dei palestinesi e nella condanna inesorabile degli israeliani. La retorica cieca di chi non vuol vedere ... (ilfoglio.it)

Violenza sessuale su due minori, un arresto - Secondo la polizia sarebbe responsabile di due episodi, registrati a Catanzaro nei mesi di marzo e agosto, in una piazza centrale del capoluogo ... (rainews.it)

Chiesti 5 anni e 8 mesi per un medico del lavoro: “Ha abusato di cinque donne” - Un medico del lavoro è accusato di aver abusato di cinque pazienti in un centro di Crema: per lui è stata chiusa una condanna a cinque anni e otto mesi. (msn.com)