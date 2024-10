Quotidiano.net - Decreto Salva Casa, ecco per cosa non servirà più la sanatoria

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 - Con ilarriva il condono per i numerosi abusi edilizi minori degli immobili italiani. Tra le principali novità introdotte dal governo con le modifiche al Testo unico dell’edilizia c'è la possibilità di regolarizzare non solo piccole difformità, ma anche interventi più significativi che comportano aumenti di cubatura. Vediamo quali sono le nuove tolleranze e pernon è necessaria la. Cos’è ilIl(Dl. 69/2024, L. 105/2024), in vigore da luglio, è una normativa che semplifica la regolarizzazione di irregolarità edilizie, consentendo di sanare piccole difformità, aumenti di cubatura e rendere abitabili mini-abitazioni con altezze ridotte.