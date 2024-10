Lanazione.it - Criminalità organizzata. Evento dell'associazione Agorà alla Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Infiltrazioninell'economia legale e negli appalti. Se ne parlerà in occasionea presentazione'ultimo libro del magistrato Catello Maresca "Lo Stato vince sempre", in programma domani nelladeidi. L'iniziativa èdall'valdarnese Agora'. A colloquio con l'autore Francesco Gosciu, Generale'Arma dei Carabinieri in congedo. Ci saranno anche i saluti di Alessandro Polcri, Presidentedi. Introdurrà Francesco Carbini di Agora'. Catello Maresca, nato a Napoli, il 25 maggio 1972), ha lavorato presso la Direzione distrettuale antimafia (DDA) e come sostituto procuratore presso la Procura Generale di Napoli. Magistrato, ha catturato Michele Zagaria e ha contribuito a sradicare dall'Italia il clan dei Casalesi. Vive sotto scorta dal 2008.