Gaeta.it - Condannato per sfruttamento della prostituzione minorile: 46enne romeno riceve quattro anni e mezzo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’udienza ha avuto luogo in tribunale a Viterbo, dove I. F., un uomo di 46originarioRomania, è statodi reclusione per il suo ruolo nella gestione di un giro di. Le accuse lo hanno visto protagonista di atti dinei confronti di ragazze, molte delle quali minorenni, costrette a vendere i loro corpi in un appartamento nel centrocittà. Le indagini, avviate nel 2015 dai Carabinieri, hanno rivelato un quadro allarmante di abusi e minacce. Il caso ha suscitato indignazione e una forte reazione da partecomunità locale, sottolineando le problematiche del traffico di esseri umani eforzata. Dettaglicondanna e specifiche del reato Il processo ha messo in luce la figura di I. F. come punto di riferimento nella rete di