Cina | Qilou Old Street offre buona fusione di cultura vitalita’

Pechino, 23 ott – (Xinhua) – La provincia di Hainan e' nota per la sua atmosfera rilassata e la Qilou Old Street di Haikou non fa eccezione. Esplorate il piu' grande complesso architettonico porticato della Cina e immergetevi nell'atmosfera culturale in questo ambiente rilassato. Agenzia Xinhua

