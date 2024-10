Cina: Huawei presenta sistema operativo HarmonyOS NEXT sviluppato nel Paese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pechino, 23 ott – (Xinhua) – Il colosso tecnologico cinese Huawei ieri ha presentato l’HarmonyOS NEXT, il suo sistema operativo sviluppato in proprio e creato in modo indipendente dall’architettura di Android. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Huawei presenta sistema operativo HarmonyOS NEXT sviluppato nel Paese Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pechino, 23 ott – (Xinhua) – Il colosso tecnologico cineseieri hato l’, il suoin proprio e creato in modo indipendente dall’architettura di Android. Agenzia Xinhua

