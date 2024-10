Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni, la foto che scatena il più clamoroso dei sospetti | Guarda

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)incinta? Are il sospetto è la rivista Diva e Donna, che pubblica dellein cui l'imprenditrice digitale mostrerebbe il "pancino". Nelle immagini l'influencer indossa una gonna a quadri con giacca della stessa trama. In ogni caso, si tratta solo di voci non confermate. Intanto, per quel che rila vita privata della, pare che lei e l'imprenditore Silvio Campara si siano detti addio e che lui sia tornato dalla sua compagna. I due, in realtà, non hanno mai ufficializzato la loro presunta relazione. Quest'estate, però, sono circolate parecchie voci su di loro. Stando ai rumors più insistenti,e Campara sarebbero dovuti uscire allo scoperto verso Natale. Ora, però, lepubblicate dal settimanale Chi cambiano le carte in tavola.