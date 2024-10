Ilrestodelcarlino.it - Cercando la strada per un possibile futuro ’Chi governerà il mondo?’: tra economia e politica

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)il mondo?’ È questa la domanda che oggi da davvero paura, e che è al centro dell’incontro in programma questa sera alle 21 al Centro San Domenico in collaborazione con il Mulino, che prosegue le celebrazioni dei suoi 70 anni di vita e di riflessione sul mondo. E appunto ’, demografica, geo’ è il sottotitolo che riunisce al Salone Bolognini di piazza San Domenico gli esperti chiamati a cercare unaper un, moderati da Beda Romano. Ci saranno infatti l’economista Alessia Amighini, il professore di Demografia dell’università di Firenze Massimo Livi Bacci, il politologo Angelo Panebianco e l’economista Ignazio Visco (nella foto), già governatore della Banca d’Italia. L’ingresso è come sempre libero, ma la prenotazione è consigliata a [email protected] oppure a [email protected]