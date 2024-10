Calcio. Seconda. Vince l'Atletico, pari Migliarino e Pontasserchio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa 23 ottobre 2024 – Quattro pareggi, due sconfitte ed una sola vittoria per le pisane in Seconda Categoria nella sesta giornata del girone di andata. Nel girone A il Migliarino Vecchiano pareggia 1 – 1 sul campo della Filattierese, beffato nel finale. Due punti persi per i biancorossi che tornano dalla trasferta di Filattiera con un solo punto. Migliarino Vecchiano passato in vantaggio con Aufiero nel secondo tempo. Dopo il gol diverse le occasioni per arrotondare il punteggio e chiudere la partita ma purtroppo per sfortuna e qualche indecisione i ragazzi di mister Andreotti non sono riusciti a chiuderla ed è arrivata la beffa del pareggio su colpo di testa ravvicinato del calciatore locale Palagi. Lanazione.it - Calcio. Seconda. Vince l'Atletico, pari Migliarino e Pontasserchio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa 23 ottobre 2024 – Quattro pareggi, due sconfitte ed una sola vittoria per le pisane inCategoria nella sesta giornata del girone di andata. Nel girone A ilVecchiano pareggia 1 – 1 sul campo della Filattierese, beffato nel finale. Due punti persi per i biancorossi che tornano dalla trasferta di Filattiera con un solo punto.Vecchiano passato in vantaggio con Aufiero nel secondo tempo. Dopo il gol diverse le occasioni per arrotondare il punteggio e chiudere la partita ma purtroppo per sfortuna e qualche indecisione i ragazzi di mister Andreotti non sono riusciti a chiuderla ed è arrivata la beffa del pareggio su colpo di testa ravvicinato del calciatore locale Palagi.

