Bertolucci: “C’è una differenza tra Sinner ed Alcaraz. Berrettini da top20, in Davis non rinuncerei ai doppisti” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Paolo Bertolucci è da anni una figura iconica del tennis italiano. Prima giocatore di altissimo livello, capace di spingersi sino al n.12 del ranking ATP e tra i protagonisti dell’indelebile vittoria della Coppa Davis a Santiago del Cile nel 1976; poi la nuova veste di capitano di Coppa Davis, con la finale raggiunta dall’Italia nel 1998, peraltro l’unica giocata nel nostro Paese; infine apprezzata ed imprescindibile voce tecnica di SkySport. Con l’esperto toscano abbiamo toccato alcuni dei temi più interessanti in vista dello scorcio conclusivo di stagione che si annuncia elettrizzante con appuntamenti come le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis a Malaga, dove l’Italia proverà a difendere il titolo conquistato nel 2023. Ad oggi qual è la differenza tra Sinner ed Alcaraz? “La differenza è che i 4000 punti di differenza arrivano a fine campionato. C’è un distacco notevole. Oasport.it - Bertolucci: “C’è una differenza tra Sinner ed Alcaraz. Berrettini da top20, in Davis non rinuncerei ai doppisti” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Paoloè da anni una figura iconica del tennis italiano. Prima giocatore di altissimo livello, capace di spingersi sino al n.12 del ranking ATP e tra i protagonisti dell’indelebile vittoria della Coppaa Santiago del Cile nel 1976; poi la nuova veste di capitano di Coppa, con la finale raggiunta dall’Italia nel 1998, peraltro l’unica giocata nel nostro Paese; infine apprezzata ed imprescindibile voce tecnica di SkySport. Con l’esperto toscano abbiamo toccato alcuni dei temi più interessanti in vista dello scorcio conclusivo di stagione che si annuncia elettrizzante con appuntamenti come le ATP Finals di Torino e la Coppaa Malaga, dove l’Italia proverà a difendere il titolo conquistato nel 2023. Ad oggi qual è latraed? “Laè che i 4000 punti diarrivano a fine campionato. C’è un distacco notevole.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coppa Davis - Paolo Bertolucci denuncia : “Così la competizione viene falsata”. La polemica - L’Italia per ora ha fatto il suo, vincendo due sfide su due, ma non è ancora certa della qualificazione alle Final Eight di Coppa Davis, che si giocheranno a novembre a Malaga. La classifica del Gruppo A, quello che si sta disputando alla Unipol ... (Ilfattoquotidiano.it)