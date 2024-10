Berlinguer sulla Rai: “Se fossi rimasta non sarei più in onda” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Striscia la Notizia è tornata a colpire con i suoi fuorionda, anche se in questa occasione la vittima non sembra uscirne troppo indebolita, anzi. Si tratta di Bianca Berlinguer, la cui furia nello studio di E’ Sempre Cartabianca è stata beccata e ripresa dal TG satirico di Antonio Ricci. E va beh, ma non è possibile! Dio santo, io non ce la faccio, non si può lavorare così ha sbottato la conduttrice durante la prima puntata di E’ Sempre Cartabianca di Domenica. Il filmato che si aspettava andasse in onda non è partito e la Berlinguer ha mostrato disappunto con la sua squadra di lavoro a Rete 4, come già successe nella scorsa stagione, quando sempre Striscia mostrò la sua ira. Il fuorionda di ieri sera, però, ha mostrato anche altro. Davidemaggio.it - Berlinguer sulla Rai: “Se fossi rimasta non sarei più in onda” Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Striscia la Notizia è tornata a colpire con i suoi fuori, anche se in questa occasione la vittima non sembra uscirne troppo indebolita, anzi. Si tratta di Bianca, la cui furia nello studio di E’ Sempre Cartabianca è stata beccata e ripresa dal TG satirico di Antonio Ricci. E va beh, ma non è possibile! Dio santo, io non ce la faccio, non si può lavorare così ha sbottato la conduttrice durante la prima puntata di E’ Sempre Cartabianca di Domenica. Il filmato che si aspettava andasse innon è partito e laha mostrato disappunto con la sua squadra di lavoro a Rete 4, come già successe nella scorsa stagione, quando sempre Striscia mostrò la sua ira. Il fuoridi ieri sera, però, ha mostrato anche altro.

