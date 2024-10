Ilnapolista.it - Balotelli al Genoa, le voci dallo spogliatoio: “Risolva lui i nostri problemi, non noi i suoi” (Repubblica)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’ennesimo ritorno di: riparte dal, 400mila euro fino a giugno () ScriveGenova. La Serie A non si arrende su Super Mario: ne varrà la pena? Così il quotidiano: «Arriva SuperMario, il matrimonio tra ilsi farà. Oggi dovrebbe essere il giorno delle firme, da qui a giugno avrà un ingaggio di 400 mila euro lordi più bonus. La decisione è stata unicamente demandata alla componente tecnica del: Gilardino, il ds Ottolini ed il club manager Rossi. Una riunione a tre e alla fine la scelta è stata condivisa. Si sono trovati d’accordo nel ritenere chepossa essere un valore aggiunto, convinti anche che i buoni propositi espressi di persona a Gilardino, suo ex compagno di squadra in Nazionale, non siano solo di facciata ma che davvero ci sia la volontà di afferrare al volo quest’ultima occasione che gli si presenta.