Aumento delle assunzioni in Basilicata: oltre 9.100 entrate programmate per la fine del 2024 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A ottobre 2023, la Basilicata si prepara a un significativo incremento delle assunzioni, con circa 3.490 nuove entrate programmate. Questo dato rappresenta un Aumento di 470 unità rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Per il trimestre finale del 2024, le previsioni indicano circa 9.150 nuove assunzioni, un incremento di 2.140 rispetto allo stesso periodo del 2023. Questi dati emergono dall'analisi mensile sui fabbisogni aziendali lucani realizzata da Excelsior Informa, in collaborazione con Anpal e le Camere di commercio. Dettagli sulle modalità di assunzione e contratti Secondo le informazioni diffuse dalla Camera di Commercio della Basilicata, nel 19% dei casi le nuove assunzioni saranno stabili, il che significa che verranno offerti contratti a tempo indeterminato o di apprendistato.

