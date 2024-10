Atalanta-Celtic, le formazioni ufficiali: Hien e Kolasinac entrambi in campo, CDK in panchina (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Atalanta-Celtic, le formazioni ufficiali Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini. A disp. Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Del Lungo, Palestra, Ruggeri, Manzoni, Cuadrado, Samardzic, De Ketelaere, Zaniolo, Vlahovic. Celtic (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Scales, Trusty, Valle; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Idah, Maeda. All. Rodgers. A disp. Sinisalo, Bain, Palma, Furuhashi, Jang, McCowan, Nawrocki, Paulo Bernardo, Forrest, Ralston, Welsh. Arbitro: Peljto (Bosnia) Bergamonews.it - Atalanta-Celtic, le formazioni ufficiali: Hien e Kolasinac entrambi in campo, CDK in panchina Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), le(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti,; Bellanova, Ederson, De Roon Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini. A disp. Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Del Lungo, Palestra, Ruggeri, Manzoni, Cuadrado, Samardzic, De Ketelaere, Zaniolo, Vlahovic.(4-3-3): Schmeichel; Johnston, Scales, Trusty, Valle; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Idah, Maeda. All. Rodgers. A disp. Sinisalo, Bain, Palma, Furuhashi, Jang, McCowan, Nawrocki, Paulo Bernardo, Forrest, Ralston, Welsh. Arbitro: Peljto (Bosnia)

