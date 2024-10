Angelina Mango annulla il tour: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Angelina Mango è stata costretta ad annullare il tour nei club in programma per il mese in corso e per novembre a causa della rinofaringite acuta che l'ha colpita a metà ottobre. Con una lettera postata sui social ha comunicato la sua decisione ai fan: "Devo fermarmi, voglio prendermi cura di me". Fanpage.it - Angelina Mango annulla il tour: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è stata costretta adre ilnei club in programma per il mese in corso e per novembre a causa della rinofaringite acuta che l'ha colpita a metà ottobre. Con una lettera postata sui social ha comunicato la sua decisione ai fan: "Devodi me".

