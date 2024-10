Quifinanza.it - Amazon, oltre 20 miliardi di investimenti in Italia e previste 19mila assunzioni nel 2024

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha reso noto oggi i progressi del Piano, annunciando un investimento didi euro nel 2023, che porta a20di euro il totale dal 2010, anno in cui l’azienda è entrata nel mercatono. Questa cifra, come sottolineato dall’azienda, “include sia le spese in conto capitale (come le infrastrutture che costruisce, i centri logistici, gli uffici corporate e l’infrastruttura cloud), sia le spese operative (come gli stipendi che paga ai suoi dipendenti in)”. Il contributo fiscale diNel 2023, il contributo fiscale complessivo diinha superato 1,405di euro, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente.