Alfonsi: "Spogliatoio, non ci sono problemi"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancora un allenamento a porte chiuse in casa Civitanovese. È la quarta seduta consecutiva che al Polisportivo si svolge senza possibilità di accesso per tifosi e giornalisti. Una scelta impartita già da giovedì scorso, anche se a complicare le cose, da ieri, c’è la chiusura della tribuna per via della caduta di calcinacci e laterizi nella parte centrale. Tutto il settore che sorge a ovest è stato isolato e in occasione del match odierno, contro il Castelfidardo, resterà aperta agli sportivi soltanto la gradinata lato mare, mentre la trasferta è vietata ai residenti nella provincia di Ancona. Al Polisportivo si giocherà alle 18. I rossoblù rivieraschi, reduci dall’impresa sul campo dell’Ancona (0-1), se la vedranno con i biancoverdi del Castelfidardo, che ereditano il tonfo casalingo contro la Sambenedettese (0-3).