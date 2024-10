Al President vanno in scena i “Caleidoscopi” del liceo Colombini e si riflette su stereotipi e pregiudizi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Appuntamento lunedì 28 ottobre alle 18.30 al Teatro President di via Manfredi 80, dove le studentesse e gli studenti del liceo Colombini porteranno in scena lo spettacolo “Caleidoscopi”, per la regia di Samantha Oldani, nell’ambito del progetto “Sui Generis” guidato dall’associazione Favellarte Ilpiacenza.it - Al President vanno in scena i “Caleidoscopi” del liceo Colombini e si riflette su stereotipi e pregiudizi Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Appuntamento lunedì 28 ottobre alle 18.30 al Teatrodi via Manfredi 80, dove le studentesse e gli studenti delporteranno inlo spettacolo “”, per la regia di Samantha Oldani, nell’ambito del progetto “Sui Generis” guidato dall’associazione Favellarte

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Orban e Salis, in scena la resa dei conti: l'Eurocamera si trasforma in un ring - Per un giorno l’Aula di Strasburgo è diventata un’arena in cui, fra le altre cose, si è consumato lo scontro fra Orban e ... (iltempo.it)

"Trump e Putin si sentono spesso". "Biden chiama Netanyahu figlio di p....". Le rivelazioni di Bob Woodward - In uscita il libro del leggendario giornalista. Le anticipazioni dei media americani fanno luce sul rapporto tra The Donald e Putin, ma anche sui dissidi tra ... (huffingtonpost.it)