A un anno dal conflitto a Brusaporto incontro sugli scenari in Medioriente

Brusaporto. Mercoledì 30 ottobre alle 20.45 alla Sala civica del Comune di Brusaporto si terrà un incontro di approfondimento storico, politico e culturale sulla situazione politica in Medio Oriente dal titolo "Nuovi scenari in Medioriente: un anno dal conflitto". Il relatore sarà Amedeo Maddaluno, analista geopolitico e co-fondatore del Centro Studi Osservatorio Globalizzazione.

