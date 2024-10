Ilnapolista.it - Zinchenko: «Da dove vengo non avevamo strutture per allenarci. È quasi impossibile diventare professionista»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Oleksandr, calciatore ucraino dell’Arsenal, ha rilasciato una lunga intervista al Guardian,ha parlato della guerra in Ucraina e delle difficoltà diun calciatorevenendo dal posto in cui è nato. «un calciatorepartendo dal posto in cui sono nato e cresciuto è stato. È stata super, super tosta», racconta. «Nonmoltee per una partita ci allenavamo solo due volte a settimana, e questo non è il modo perun. Mi dava pura gioia giocare e allenarmi con la mia squadra locale, ma volevo sempre di più. Mia madre diceva di aver visto il fuoco nei miei occhi per farcela».parla della guerra in Ucraina: «Stamattina mia zia mi ha mandato un video. Lavora in un asilo nido da più di 30 anni. Il video mostra il rifugio in cui si è nascosta dalle 7.