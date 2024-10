Violenza al pronto soccorso, 47enne aggredisce infermiere e due agenti. Arrestato (Di martedì 22 ottobre 2024) Ancora un episodio di Violenza in un pronto soccorso salentino. Un 47enne originario dello Sri Lanka e residente a Lecce, infatti, è stato protagonista di un episodio davvero incredibile, all’alba di oggi, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina. L’uomo, trasportato dal personale del 118 per accertamenti, ha mostrato fin da subito un atteggiamento aggressivo. Mentre attendeva di essere visitato, ha improvvisamente aggredito verbalmente e fisicamente il personale sanitario, cercando di fuggire. Durante l’episodio, ha danneggiato gravemente apparecchiature del triage, come computer e stampanti, e ha spinto violentemente un infermiere contro il muro, causandogli lesioni. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Ancora un episodio diin unsalentino. Unoriginario dello Sri Lanka e residente a Lecce, infatti, è stato protagonista di un episodio davvero incredibile, all’alba di oggi, all’interno deldell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina. L’uomo, trasportato dal personale del 118 per accertamenti, ha mostrato fin da subito un atteggiamento aggressivo. Mentre attendeva di essere visitato, ha improvvisamente aggredito verbalmente e fisicamente il personale sanitario, cercando di fuggire. Durante l’episodio, ha danneggiato gravemente apparecchiature del triage, come computer e stampanti, e ha spinto violentemente uncontro il muro, causandogli lesioni.

