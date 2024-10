Metropolitanmagazine.it - Vermiglio, il film di Maura Delpero verrà distribuito negli Stati Uniti e abbiamo una data precisa

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Come già annunciato, Sideshow e Januss hanno fissato ladi uscita nelle sale cinematografiche statunitensi per il 25 dicembre per il vincitore del Leone d’Argento di Venezia. Il dramma della scrittrice, regista e produttriceè anche la candidatura italiana alla categoria Miglior lungometraggio internazionale degli Oscar.è la prima donna a rappresentare il nostro paese in 19 anni. Ritratto di una famiglia tentacolare,è ambientato nel 1944, nel villaggio di alta montagna delle Alpi italiane, dove la guerra incombe come una minaccia lontana ma costante. L’arrivo di Pietro, un soldato siciliano taciturno che si nasconde in città dopo aver disertato l’esercito, sconvolge le dinamiche della famiglia dell’insegnante locale, cambiandole per sempre.