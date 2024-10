Uragano Oscar devasta Cuba: un bilancio tragico di vittime e danni (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un potente Uragano ha colpito la parte orientale di Cuba, causando una devastazione significativa e un bilancio tragico di sei vittime. L’Uragano Oscar ha colpito in particolare la provincia di Guantánamo, dove intere aree sono state sommerse dall’acqua e l’assenza di elettricità ha colpito gran parte della popolazione. Le autorità locali stanno affrontando difficoltà nel raggiungere le zone più colpite, mentre la nazione cerca di riprendersi da questo disastro naturale. I morti e il bilancio dei danni La recente tempesta ha portato a un bilancio di almeno sei morti, come confermato dal presidente Miguel Díaz-Canel. Questo tragico evento si aggiunge a una serie di sfide che il paese deve affrontare, rendendo ancora più difficile la vita per gli abitanti delle zone colpite. Gaeta.it - Uragano Oscar devasta Cuba: un bilancio tragico di vittime e danni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un potenteha colpito la parte orientale di, causando unazione significativa e undi sei. L’ha colpito in particolare la provincia di Guantánamo, dove intere aree sono state sommerse dall’acqua e l’assenza di elettricità ha colpito gran parte della popolazione. Le autorità locali stanno affrontando difficoltà nel raggiungere le zone più colpite, mentre la nazione cerca di riprendersi da questo disastro naturale. I morti e ildeiLa recente tempesta ha portato a undi almeno sei morti, come confermato dal presidente Miguel Díaz-Canel. Questoevento si aggiunge a una serie di sfide che il paese deve affrontare, rendendo ancora più difficile la vita per gli abitanti delle zone colpite.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Cuba - 6 morti per uragano Oscar : blackout per quarta notte consecutiva - L'Avana, 22 ott. Il bilancio è stato confermato nelle scorse ore dal presidente Miguel Díaz-Canel, mentre buona parte dell'isola con circa dieci milioni di abitanti è rimasta al buio per la quarta notte consecutiva. . Nella provincia di Guantánamo, intere aree sono allagate e i soccorritori non sono riusciti a raggiungere le zone colpite, ha detto Díaz-Canel. (Liberoquotidiano.it)

Cuba - almeno 6 i morti per uragano Oscar - Il bilancio è ancora provvisorio. Per le prossime ore l'Istituto di meteorologia (Insmet) prevede piogge forti e anche intense sulla regione orientale e mareggiate sulle coste delle province di Guantanamo, Holguin e Las Tunas. 7. Più di 1. . 000 le case colpite. 00 Sono almeno sei le vittime del passaggio dell'uragano Oscar nel comune di San Antonio del Sur, nella parte orientale di Cuba. (Televideo.rai.it)

Cuba - l'uragano Oscar causa almeno sei morti - L'uragano Oscar ha causato almeno sei morti nel comune di San Antonio del Sur, a Guantanamo, nella parte orientale di Cuba. . "Al momento ci sono forze del Ministero degli Interni, delle Forze Armate e della Croce Rossa che partecipano alle azioni di soccorso e salvataggio", ha dichiarato il colonnello Argenis Perales PĂ©rez, capo del Dipartimento delle operazioni dello Stato Maggiore della Difesa ... (Quotidiano.net)