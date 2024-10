Una sana discussione da padre a figlio è quello che ci vuole in Un posto al sole (Di martedì 22 ottobre 2024) Nico si decide finalmente a sedersi al tavolo con Timmy, e discutere seriamente, da padre a figlio. La ramanzina non manca, gli insegnamenti anche, e pure la concessione di farsi aiutare a fare i compiti da Manuela. La differenza però, questa volta, la fa la solita chiamata di Valeria. Perchè ora Nico decide di non rispondere, perchè sta parlando di una cosa seria col figlio. E lui, finalmente, riprende serenità. A dimostrazione che ciò che lo ha portato a comportamenti così sbagliati è stata proprio la disattenzione del padre da quando è totalmente rapito dalla fidanzata. Adesso però c’è un’ultima cosa da fare: ricucire con Camillo, perchè i rapporti che si creano sui banchi di scuola sono quelli che ci portiamo dietro per tutta la vita. Ilfoglio.it - Una sana discussione da padre a figlio è quello che ci vuole in Un posto al sole Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nico si decide finalmente a sedersi al tavolo con Timmy, e discutere seriamente, da. La ramanzina non manca, gli insegnamenti anche, e pure la concessione di farsi aiutare a fare i compiti da Manuela. La differenza però, questa volta, la fa la solita chiamata di Valeria. Perchè ora Nico decide di non rispondere, perchè sta parlando di una cosa seria col. E lui, finalmente, riprende serenità. A dimostrazione che ciò che lo ha portato a comportamenti così sbagliati è stata proprio la disattenzione delda quando è totalmente rapito dalla fidanzata. Adesso però c’è un’ultima cosa da fare: ricucire con Camillo, perchè i rapporti che si creano sui banchi di scuola sono quelli che ci portiamo dietro per tutta la vita.

