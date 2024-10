Ucraina, l’ex calciatore Dmitry Bogachev è morto al fronte (Di martedì 22 ottobre 2024) La Federcalcio Ucraina ha annunciato che Dmitry Bogachev, ex calciatore di Sumy, Victoria Nikolaevka, Trostyanets e con un’esperienza nell’Orleta in Polonia, è morto al fronte nel corso della guerra con la Russia. Bogachev, 32 anni, ha giocato anche per l’Under 20 dell’Ucraina. Dopo l’inizio dell’invasione russa, ha combattuto nella zona della fonderia Avdeevka. Articolo completo: Ucraina, l’ex calciatore Dmitry Bogachev è morto al fronte dal blog Lettera43 Lettera43.it - Ucraina, l’ex calciatore Dmitry Bogachev è morto al fronte Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Federcalcioha annunciato che, exdi Sumy, Victoria Nikolaevka, Trostyanets e con un’esperienza nell’Orleta in Polonia, èalnel corso della guerra con la Russia., 32 anni, ha giocato anche per l’Under 20 dell’. Dopo l’inizio dell’invasione russa, ha combattuto nella zona della fonderia Avdeevka. Articolo completo:aldal blog Lettera43

Ucraina - morto al fronte l’ex giocatore Bogachev - . Bogachev, che in carriera ha giocato in patria per Sumy, Victoria Nikolaevka e Trostyanets, con un’esperienza in Polonia all’Orleta, e che ha vestito anche la maglia della sua Nazionale nell’Under 20, era impegnato in guerra nella zona della fonderia Avdeevka. L’ex calciatore ucraino Dmitry Bogachev è morto a 32 anni al fronte nel corso della guerra con la Russia. (Sportface.it)