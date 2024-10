This is me, anticipazioni della seconda parte della prima puntata: cosa è accaduto? | Esclusiva (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi nel teatro 8 degli Studi Elios a Roma – ovvero gli studi del Serale di Amici – si è registrata la seconda parte della prima puntata di This is me. cosa è accaduto nello speciale Amici – Verissimo condotto da Silvia Toffanin? Ecco in Esclusiva tutte le informazioni sui duetti, le esibizioni e gli scherzi che vedremo andare in onda in prima serata su Canale 5. This is me: le anticipazioni della seconda parte della prima puntata Ieri, 21 ottobre, si è registrata la prima parte della prima puntata di This is me. Come vi abbiamo anticipato vi erano come protagonisti: Petit, Isobel, Marisol, Mida, Giuseppe Gioffrè ed Emma Marrone. Come ospiti, invece: Baby Gang, Fabri Fibra, SLF, Fred De Palma, Ava e Villabanks. Superguidatv.it - This is me, anticipazioni della seconda parte della prima puntata: cosa è accaduto? | Esclusiva Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi nel teatro 8 degli Studi Elios a Roma – ovvero gli studi del Serale di Amici – si è registrata ladiis me.nello speciale Amici – Verissimo condotto da Silvia Toffanin? Ecco intutte le informazioni sui duetti, le esibizioni e gli scherzi che vedremo andare in onda inserata su Canale 5.is me: leIeri, 21 ottobre, si è registrata ladiis me. Come vi abbiamo anticipato vi erano come protagonisti: Petit, Isobel, Marisol, Mida, Giuseppe Gioffrè ed Emma Marrone. Come ospiti, invece: Baby Gang, Fabri Fibra, SLF, Fred De Palma, Ava e Villabanks.

