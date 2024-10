Terra bruciata. Così eolico e fotovoltaico rischia di soffocare l'agricoltura nel Lazio (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 24 maggio centinaia di persone arrivate da tutta Italia hanno affollato la sala Risorgimento dell’Hotel Massimo D’Azeglio. Lo hanno fatto per partecipare agli “Stati generali contro l’eolico ed il fotovoltaico a Terra”. Realtà come Italia Nostra, la Lipu, gli Amici della Terra ed il gruppo Romatoday.it - Terra bruciata. Così eolico e fotovoltaico rischia di soffocare l'agricoltura nel Lazio Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 24 maggio centinaia di persone arrivate da tutta Italia hanno affollato la sala Risorgimento dell’Hotel Massimo D’Azeglio. Lo hanno fatto per partecipare agli “Stati generali contro l’ed il”. Realtà come Italia Nostra, la Lipu, gli Amici dellaed il gruppo

Civitella Roveto : Poste Italiane completa l’impianto fotovoltaico per ridurre le emissioni - 000 abitanti. Inoltre, sono stati realizzati impianti fotovoltaici anche presso gli uffici postali di Avezzano Centro, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana e Pratola Peligna. Facebook WhatsApp Twitter Poste Italiane sta attuando in Abruzzo importanti interventi per conseguire l’obiettivo di “zero emissioni nette di anidride carbonica” entro il 2030. (Gaeta.it)

Saint-Gobain Italia inaugura un impianto fotovoltaico innovativo nello stabilimento di Caravaggio - La riduzione di 2. Questa nuova tecnologia prevede l’uso di apparecchiature di riscaldamento elettrico, sostituendo i tradizionali bruciatori a gas e permettendo così una riduzione stimata delle emissioni di gas serra del 11%. Gaetano Terrasini, Amministratore Delegato di Saint-Gobain Italia, ha rimarcato l’importanza dell’innovazione sostenibile, evidenziando come lo stabilimento di Vidalengo ... (Gaeta.it)

Maxi impianto fotovoltaico su vigneto a Forlì : quello di Caviro è il più grande d’Italia - Forlì, 17 ottobre 2024 – Il gruppo Caviro ha inaugurato questa mattina a Forlì il più grande impianto agrivoltaico avanzato su vigneto in Italia. "La filiera vitivinicola si presta come destinatario ideale del cosiddetto "uso duale" del suolo – spiega Giampaolo Bassetti, direttore generale di Caviro –, correlato alla produzione agricola ed energetica. (Ilrestodelcarlino.it)