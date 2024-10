Supplenze brevi docenti e ATA costano tanto. Potrebbero diminuire. ALERT alle scuole e soluzioni alternative con docenti interni (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Ministero ha proposto ai sindacati la bozza di una circolare "Misure per il monitoraggio dei contratti per supplenza brevi e saltuarie – indicazioni operative” della quale si tornerà a parlare venerdì 25 ottobre. Le problematiche sono due: da un lato la necessità di rendere stabili i pagamenti delle Supplenze temporanee, dall'altro quella di contenere la spesa. L'articolo Supplenze brevi docenti e ATA costano tanto. Potrebbero diminuire. ALERT alle scuole e soluzioni alternative con docenti interni . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Ministero ha proposto ai sindacati la bozza di una circolare "Misure per il monitoraggio dei contratti per supplenzae saltuarie – indicazioni operative” della quale si tornerà a parlare venerdì 25 ottobre. Le problematiche sono due: da un lato la necessità di rendere stabili i pagamenti delletemporanee, dall'altro quella di contenere la spesa. L'articoloe ATAcon

