Studente suicida a 15 anni, Procura minorenni avvia un procedimento (Di martedì 22 ottobre 2024) La Procura per i minorenni ha aperto un fascicolo riguardante il caso del quindicenne Leonardo, uno Studente che si è tolto la vita la scorsa settimana in una frazione di Senigallia (Ancona). Secondo quanto dichiarato dai genitori, il ragazzo sarebbe stato vittima di atti di bullismo a scuola. La trasmissione del fascicolo è stata confermata dalla Procuratrice per i Minori, Cristina Tedeschini, la quale ha chiesto che sulla gestione del procedimento cali il silenzio.

