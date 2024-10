"Smog e caos nel corso". I residenti aprono alla Ztl (Di martedì 22 ottobre 2024) "Smog, traffico, rumori e soprattutto pericolosità per chi transita in bici e cammina". I residenti di Riccione Paese si schierano a favore della zona a traffico limitato nel tratto centrale di corso Fratelli Cervi, tra la vecchia chiesa di San Martino a viale Ruffini, ma chiedono che il rilancio dell’area passi attraverso la riqualificazione a partire da piazza Unità. "Sono favorevole all’isola, soprattutto d’inverno quando sul corso c’è la fila di auto dice Giancarlo Giovagnoli . Sui 27 posti auto che verrebbero meno con la pedonalizzazione si potrebbero reperire nelle vicinanze. Trovo ottuso dire: con la Ztl, non lavoriamo più. Con l’area protetta acquisirebbero valore i negozi e con i dehor anche i bar". "Sono assolutamente favorevole sostiene Luigi Gallo , avere una coscienza ecologica mi sembra il minimo in questo periodo. Ilrestodelcarlino.it - "Smog e caos nel corso". I residenti aprono alla Ztl Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ", traffico, rumori e soprattutto pericolosità per chi transita in bici e cammina". Idi Riccione Paese si schierano a favore della zona a traffico limitato nel tratto centrale diFratelli Cervi, tra la vecchia chiesa di San Martino a viale Ruffini, ma chiedono che il rilancio dell’area passi attraverso la riqualificazione a partire da piazza Unità. "Sono favorevole all’isola, soprattutto d’inverno quando sulc’è la fila di auto dice Giancarlo Giovagnoli . Sui 27 posti auto che verrebbero meno con la pedonalizzazione si potrebbero reperire nelle vicinanze. Trovo ottuso dire: con la Ztl, non lavoriamo più. Con l’area protetta acquisirebbero valore i negozi e con i dehor anche i bar". "Sono assolutamente favorevole sostiene Luigi Gallo , avere una coscienza ecologica mi sembra il minimo in questo periodo.

