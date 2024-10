Ilgiorno.it - Serata al bar con un coltello e l’esplosivo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Al bar è andato armato di, e con addosso quattro candelotti esplosivi avvolti con del nastro adesivo nero, con massa attiva di 48 grammi ciascuno. L’uomo, 41 anni di Seveso, è stato controllato dai carabinieri di Cantù e della tenenza di Mariano Comense, chiamati giovedì sera dai clienti di un bar di Lurago d’Erba . Sottoposto a perquisizione, effettivamente, è stato trovato in possesso di unnascosto nel calzino della gamba sinistra e ancora, nella cintola dei pantaloni, custodiva i quattro candelotti esplosivi. È stato denunciato a piede libero per il porto d’armi abusivo dele per la detenzione di materie esplodenti. Pa.Pi.