Fanpage.it - Sembra esserci un motivo ben preciso per cui mangiare i carboidrati ci piace così tanto

(Di martedì 22 ottobre 2024) La ragione per cui i cibi ricchi di, come pane, pasta e pizza, sonoappetitosi è nascosta in una specifica regione del DNA che risale a più di 800.000 anni fa, prima della comparsa dei Neanderthal: lo ha scoperto un team di ricerca americano, risalito alle prime duplicazioni del gene dell’amilasi salivare, la variazione genetica che influenza la nostra dieta.