Scuola Giovanni Falcone di Carini, iniziati i lavori di messa in sicurezza del chiostro (Di martedì 22 ottobre 2024) iniziati i lavori di completamento di messa in sicurezza del chiostro che si trova all’interno del plesso centrale dell’istituto comprensivo statale Giovanni Falcone di Carini. A eseguire i lavori sarà la ditta Scancarello, specializzata nei restauri dei beni culturali, che si è aggiudicata i Palermotoday.it - Scuola Giovanni Falcone di Carini, iniziati i lavori di messa in sicurezza del chiostro Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)di completamento diindelche si trova all’interno del plesso centrale dell’istituto comprensivo stataledi. A eseguire isarà la ditta Scancarello, specializzata nei restauri dei beni culturali, che si è aggiudicata i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via San Giovanni - iniziati i lavori all’incrocio con la Provinciale 19 - BONDENO Sono in corso da qualche giorno i lavori di miglioramento dell’incrocio tra via San Giovanni e la strada provinciale 19 in direzione Ospitale, come comunica l’amministrazione comunale (in foto il sindaco, Simone Saletti). L’insieme delle opere di realizzazione dei due attraversamenti rialzati e del miglioramento dell’incrocio rientra all’interno di un progetto unico per rendere più ... (Ilrestodelcarlino.it)

Roma - incendio Galleria Giovanni XXIII : terminati i primi lavori di riparazione - Roma, 3 ottobre 2024 – È terminato il primo intervento del Dipartimento Lavori pubblici all’interno della Galleria Giovanni XXIII. L’infrastruttura viaria ha subito, infatti, alcuni danni a causa di un incendio divampato ieri, causato da un pulmino all’interno della tratta del traforo che unisce il Foro Italico alla Pineta Sacchetti (leggi qui). (Ilfaroonline.it)

FOTO/ Ultimati i lavori di riqualificazione strutturale - riapre il Reparto di Ortotraumatologia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - . Ventidue posti di degenza suddivisi in camere da 4, da 2 e da 1 letto, tutte dotate di apparecchio TV, frigoriferi, bagni privati muniti di doccia, bagno assistito, climatizzazione diffusa e termoregolata per rendere la temperatura sempre gradevole. Da segnalare anche una nuova sala briefing, completamente informatizzata, una sala per accogliere i familiari, dove poter colloquiare con i medici ... (Anteprima24.it)