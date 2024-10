Ilfattoquotidiano.it - Roma, secondo sgombero in due settimane: 45 persone via dall’ex hotel Petra, anche minori e una donna incinta

(Di martedì 22 ottobre 2024) E’ iniziato la mattina di martedì 22 ottobre lodell’exdi in Via Sante Vandi nel quartierenina a. La struttura era stata occupata dal 16 ottobre da circa 45, meno di 24 ore dopo lodi un altro ex albergo in via Silicella a Torre Maura. Dalle prime informazioni sembra che molti degli occupanti, prevalentemente di origine sudamericana, provenissero proprio da quest’ultima occupazione. Nonostante l’occupazione sia durata solo una settimana, la situazione non ha generato disordini, contrariamente a quanto temuto. L’unico evento segnalato riguarda un furto avvenuto presso il centro anziani di via Giuseppe Gregoraci, a poca distanza dal parco dellanina. Qui, ignoti hanno forzato il cancello e la porta d’ingresso, utilizzando un estintore per sfondare una parete e rubare le monetine dalla macchinetta del caffè.